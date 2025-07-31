Минцифры РТ: Татарстан укрепляет позиции в проектах технологического лидерства

Республика Татарстан продолжает укреплять свои позиции в рамках ключевых национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства. 29 июля на площадке КНИТУ-КАИ состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы №15, посвященное вопросам финансирования на 2025 год проектов, реализуемых за счет федерального бюджета. В центре обсуждения — участие региона в национальной программе технологического лидерства «Космос» и проекте «Экономика данных», об этом сообщили в Минцифры РТ.

В заседании приняли участие депутат Госдумы Айдар Метшин, заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов, представители научного сообщества республики, инжиниринговые команды, а также специалисты в области фотоники и квантовых исследований.

Наука будущего: Квантовые технологии в Казани

Перед началом дискуссий участники осмотрели квантовый центр «КАИ-КВАНТ» и НАНО-центр КАИ. С 2014 года центр занимается разработкой квантовых систем хранения и передачи информации. Одним из значимых достижений стало создание в 2017 году первой в республике квантовой интернет-сети. Сейчас в центре работают над масштабированием квантовой связи между городами Татарстана.

На орбите прогресса: Татарстан в проекте «Космос»

В рамках заседания была представлена актуализированная дорожная карта участия региона в направлении «Космос». Айдар Метшин подчеркнул, что количество курируемых проектов выросло с пяти до семи, что говорит о расширении масштабов и вовлеченности региона в космическую отрасль.

Проекты охватывают такие направления, как развитие спутниковой инфраструктуры, навигационных систем и пилотируемой космонавтики. Татарстан и Казань традиционно занимают заметное место в истории отечественных космических разработок — и сегодня этот курс только усиливается.

В Минцифры РТ подчеркивают, что Татарстан видит свое будущее в технологической независимости и высокотехнологичных отраслях. Активное участие в цифровых и научных инициативах — важный шаг на пути к технологическому лидерству страны.