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Минцифры РТ сообщило о восстановлении поврежденной линии связи вблизи Царево
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В Татарстане восстановили магистральный волоконно-оптический кабель связи вблизи Царево, обрыв которого замедлил интернет в 21 регионе России. Об этом со ссылкой на «Ростелеком» сообщили в Минцифры республики.
Повреждение произошло во время проведения земляных работ сторонней организацией. Планировалось, что его устранят до 21.00.
«Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено», — отмечается в сообщении.
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