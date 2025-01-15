Минцифры РТ сообщило о восстановлении поврежденной линии связи вблизи Царево

В Татарстане восстановили магистральный волоконно-оптический кабель связи вблизи Царево, обрыв которого замедлил интернет в 21 регионе России. Об этом со ссылкой на «Ростелеком» сообщили в Минцифры республики.

Повреждение произошло во время проведения земляных работ сторонней организацией. Планировалось, что его устранят до 21.00.

«Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено», — отмечается в сообщении.