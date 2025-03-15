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Общество 15 марта 2025 22:42

Минцифры РТ провело в Детском IT-парке урок цифровой безопасности для школьников

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Минцифры РТ провело в Детском IT-парке урок цифровой безопасности для школьников
Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Детском IT-парке в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» состоялось занятие «Цифрового ликбеза» на тему «Онлайн мошенничество». Провел мероприятие заместитель главы Минцифры РТ Булат Габдрахманов, сообщает пресс-служба ведомства.

Начался урок с рассказа о деятельности Минцифры РТ и ведущих IT-компаний Татарстана. После этого учащиеся занялись изучением основ цифровой безопасности. На примере популярных игр замминистра наглядно объяснил важность защиты личной информации в цифровом пространстве и методы противодействия мошенническим схемам.

Участники занятия посмотрели обучающий видеоролик и проанализировали реальные случаи попыток мошенничества. Школьники узнали, кто такие хакеры и почему нельзя передавать личные данные третьим лицам, особенно – номера телефонов.

«Если кто-то пытается узнать у вас личные данные или данные ваших родителей, обязательно сообщите об этом взрослым и ни в коем случае не передавайте информацию незнакомцам», – настоятельно посоветовал Габдрахманов.

В ходе урока дети делились своими историями и обсуждали жизненные ситуации, связанные с риском цифрового мошенничества. В завершении урока заместитель министра дал рекомендации по безопасному поведению в интернете и пожелал учащимся эффективно и безопасно использовать ресурсы Сети.

Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи осознанного подхода к использованию интернета и развивают навыки цифровой грамотности. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется при поддержке Минцифры РФ, Минпросвещения РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Инициатива воплощается в жизнь в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

#цифровая грамотность #урок цифры #минцифры рт #национальные проекты
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