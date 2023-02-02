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Наука и образование
2 февраля 2023  16:50

Минцифры РТ проведет цифровой ликбез для казанских школьников

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3 февраля в школе №169 Советского района Казани пройдет очный урок цифрового ликбеза. О безопасности в Сети и цифровой грамотности с учащимися средних классов поговорит начальник отдела правового обеспечения Минцифры РТ Тимур Ашуралиев.

Напомним, проект реализуется VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

«„Цифровой ликбез“ с помощью образовательных видеороликов учит школьников цифровой грамотности и правилам. В роликах рассказывают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу», — сообщает Минцифры РТ.

#минцифры рт
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