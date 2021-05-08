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Ру Тат
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8 мая 2021  04:32

Минцифры РТ приглашает татарстанцев к участию в акции «Окна Победы»

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Жители Татарстана могут стать участниками всероссийской акции «Окна Победы». Впервые мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, состоялось в прошлом году, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Для участия в акции желающие должны «украсить окна своих квартир и домов символами Победы: георгиевскими лентами, красными звездами и словами благодарности в адрес ветеранов», говорится в сообщении.
Фотографии украшенных окон нужно опубликовать в соцсетях и сопроводить их хештегами #ОкнаПобеды, #Окна_Победы

День Победы окна победы
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