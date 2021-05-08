Минцифры РТ приглашает татарстанцев к участию в акции «Окна Победы»

Жители Татарстана могут стать участниками всероссийской акции «Окна Победы». Впервые мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, состоялось в прошлом году, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Для участия в акции желающие должны «украсить окна своих квартир и домов символами Победы: георгиевскими лентами, красными звездами и словами благодарности в адрес ветеранов», говорится в сообщении.

Фотографии украшенных окон нужно опубликовать в соцсетях и сопроводить их хештегами #ОкнаПобеды, #Окна_Победы