Минцифры РТ предупредило об участившихся кражах аккаунтов в Telegram

В Татарстане участились случаи кражи телеграм-аккаунтов. Какими методами пользуются злоумышленниками и как защитить аккаунт от их атак, сообщило Минцифры республики.

«В личные сообщения приходит просьба перейти по ссылке. При входе на страницу пользователя просят указать номер телефона для авторизации. При введении кода авторизации злоумышленники завладевают телеграм-аккаунтом и могут уже от лица пользователя вести переписку, а также рассылать ссылки-ловушки», — объяснили в ведомстве.

Министерство напомнило, что пользователям не нужно переходить по подозрительным либо отправленным неизвестными пользователями ссылкам. Кроме того, перед переходом можно проверить их среди доменных имен подозрительных сайтов.

Чтобы защитить аккаунт от мошенников, пользователю стоит включить двухфакторную аутентификацию. «В случае, если вы передали код боту: 1. Зайдите в настройки Telegram. 2. Устройства -> Завершить другие сеансы. 3. Сменить пароль. 4. Установить двухфакторную аутентификацию», — объяснили в Минцифры РТ.