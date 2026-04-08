Общество 8 апреля 2026 16:27

Минцифры РТ: «После ограничения WhatsApp* случаи мошенничества снизились на 30%»

После ограничения работы мессенджера WhatsApp* в России количество мошеннических действий снизилось более чем на 30%. Об этом на заседании президиума Госсовета РТ сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Случаи, когда мошенники получают доступ к данным пользователя смартфона, в основном происходят по причине его перехода по фишинговым ссылкам. То есть, когда человек сам выполняет действия из-за своей неосведомленности. Случаи мошенничества связаны не столько с техническими мерами, сколько с тем, что человек попадает на уловки мошенников. Мы эту динамику видим», – сказал он.

Доступ к WhatsApp* ограничен по решению Роскомнадзора. Ведомство объяснило это тем, что сервис не выполняет требования российского законодательства. Замедление работы мессенджера началось в прошлом году.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

"Украл не я, а полицейские": в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

