Минцифры РТ попросило депутатов помочь IT-студентам с прохождением практики

В Татарстане около 400 студентов, обучающихся по IT-программам, нуждаются в местах на предприятиях для прохождения практики. Посодействовать в этом вопросе попросил депутатов замглавы Минцифры республики Рустам Хидиятуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Выпускники вузов и учреждений среднего профобразования работают и на промышленных предприятиях. И здесь прошу оказать содействие в части устройства ребят на практику. Часть удалось устроить на предприятия связи, но если есть возможность, прошу оказать содействие, чтобы у ребят и в других IT-отраслях была возможность поработать», – сказал докладчик.

Хидиятуллин отметил, что IT-специалисты сейчас востребованы, и работодатели во время практики могли бы присмотреться к студентам как к своим будущим сотрудникам.

В Татарстане специалистов для IT-сферы готовит 21 вуз, включая 10 филиалов, а также 25 техникумов и колледжей. Всего в этом году более 4,4 тыс. студентов завершили обучение по IT-программам. Ожидается, что в 2023 году образовательные учреждения выпустят свыше 5,2 тыс. IT-специалистов.