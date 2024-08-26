Минцифры РТ подведет итоги работы отрасли связи за первое полугодие 2024-го

27 августа в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится заседание Коллегии министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан по теме: «Об итогах работы отрасли связи за первое полугодие 2024 года». Время собрания: 14:00-15:30.

В рамках заседания Коллегии планируется обсудить следующие вопросы:

Ключевые показатели развития отрасли связи в Республике Татарстан;

Реализация государственных программ и проектов в сфере цифровизации;

Развитие инфраструктуры связи и повышение качества предоставляемых услуг;

Электронные государственные и муниципальные услуги в Республике Татарстан: итоги и перспективы.

С докладами выступят: замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов, первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова и замруководителя исполкома Казани по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.

В завершение мероприятия министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин наградит лучших сотрудников отрасли.