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Минцифры РТ подведет итоги работы отрасли связи за первое полугодие 2024-го
27 августа в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится заседание Коллегии министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан по теме: «Об итогах работы отрасли связи за первое полугодие 2024 года». Время собрания: 14:00-15:30.
В рамках заседания Коллегии планируется обсудить следующие вопросы:
- Ключевые показатели развития отрасли связи в Республике Татарстан;
- Реализация государственных программ и проектов в сфере цифровизации;
- Развитие инфраструктуры связи и повышение качества предоставляемых услуг;
- Электронные государственные и муниципальные услуги в Республике Татарстан: итоги и перспективы.
С докладами выступят: замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов, первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова и замруководителя исполкома Казани по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.
В завершение мероприятия министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин наградит лучших сотрудников отрасли.
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