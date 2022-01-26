Минцифры РТ планирует создать киберполигон для отработки атак хакеров

В прошлом году службы информационной безопасности отразили 72 тыс. атак на ресурсы правительственного центра обработки данных в Татарстане, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин на заседании коллегии ведомства в среду.

«В прошлом году отмечались инциденты и на объектах критической информационной инфраструктуры. Количество попыток атак на информационные ресурсы нашего правительственного ЦОДа в прошлом году составило в прошлом году 72 тыс., которые были отработаны службами информационной безопасности Центра информационных технологий», — сообщил Хайруллин.

Он также привел данные МВД РТ, согласно которым в 2021 году совершено более 17 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В том числе дистанционных мошенничеств – почти 9 тысяч, краж с банковских счетов и карт граждан — почти 6 тыс.

«В этой связи предлагаю создать в Татарстане постоянно действующий киберполигон и создать центр по подготовке в сфере информационной безопасности», – заявил Хайруллин.

Кроме того, учитывая особую актуальность вопросов информационной безопасности он предложил провести в третьем квартале отдельное заседание Совета безопасности Татарстана по данному направлению для выработки совместных решений с правоохранительными органами.