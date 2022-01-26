Татарстан до конца 2022 года планирует перевести все госуслуги в электронный вид

Минцифры Татарстана планирует до конца нынешнего года перевести в электронный вид все региональные и муниципальные услуги, сообщил министр ведомства Айрат Хайруллин.

Всего в республике 378 региональных и муниципальных услуг, и для реализации своих планов специалистам за этот год нужно перевести в электронный вид 253.

«В 2021 году мы с опережением на год выполнили поручение Президента России Владимира Путина по переводу приоритетных региональных и муниципальных услуг в электронный вид. Сегодня уже на территории всей республики 125 услуг можно получить в электронном виде», – заявил он.

Хайруллин отметил, что важна не только возможность получить услугу дистанционно, но и скорость ее оказания.

«Мы предлагаем закрепить три стандарта оказания электронных услуг: „золотой“, когда она оказывается в течение 1 рабочего дня, „серебряный“ — в течение 3 дней и „бронзовый“ стандарт, который предусматривает оказание услуги в течение 10 рабочих дней. Госуслуги Татарстана быстро, удобно и надежно. Вот к чему мы будем стремиться», — заключил министр.