Минцифры РТ открыло лабораторию для подготовки IT-специалистов в рамках нацпроекта

Министерство цифровизации Татарстана в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» реализует программу для будущих IT-специалистов в ИТИС Казанского федерального университета.

Речь идет о лаборатории «Клиентоцентричные цифровые решения и сервисы в области государственного управления», запущенной в прошлом, 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная задача лаборатории – готовить IT-инженеров, которые смогут создавать удобные и эффективные цифровые сервисы для жителей Татарстана. Уже в 2025 году планируется привлекать лучших студентов к разработке реальных проектов, направленных на улучшение государственных услуг.

Пока лаборатория функционирует в пилотном режиме, но уже сейчас студенты осваивают такие навыки, как анализ поведения и эмоций пользователей, сервисный дизайн, моделирование цифровых решений. Они изучают принципы клиентоцентричности: доступность, эффективность, единство, постоянное улучшение, объективность, открытость, безопасность и доверие.

Работа ведется по трем направлениям. Во-первых, лаборатория предназначена для студентов ИТИС КФУ, обучающихся на 3-м курсе направления «Программная инженерия. Разработка цифровых продуктов в распределенных командах (с применением дистанционных образовательных технологий)».

Во-вторых, к работе лаборатории могут быть привлечены все желающие того студенты ИТИС КФУ, обучающиеся по направлению «Программная инженерия. Современная разработка программного обеспечения».

В-третьих, все желающие студенты КФУ могут принять участие в программе профессиональной переподготовки «Автоматизация работы с данными и документами» проекта «Цифровые кафедры»

«Цифровые кафедры» – это программы профессиональной IT-подготовки в вузах, которые были запущены в 2022 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Эта работа – важный шаг в подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики нашего региона. Вместе мы создаем будущее, в котором технологии работают на благо каждого жителя», – подчеркнул руководитель Минцифры РТ Айрат Хайруллин.