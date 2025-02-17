Минцифры РТ организует бесплатную компьютерную помощь участникам спецоперации

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Минцифры Татарстана совместно с IT-парком и МЦК-КТИТС будет предоставлять участникам специальной военной операции и членам их семей бесплатную помощь по любым вопросам, связанным с компьютерами, как онлайн, так и офлайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это начинание, инициированное в Год защитника Отечества, станет ответом на потребности военнослужащих, которые нуждаются в технической поддержке, пояснили в министерстве.

Заявки принимаются по бесплатному номеру 117, а также на сайте «Забота о СВОих», где на главной странице размещен специальный блок «Компьютерная помощь» с подробной информацией о том, как подать заявку. Специалисты Цифровой команды РТ готовы помочь с диагностикой работоспособности компьютера, установкой и настройкой программ, устранением вирусов и предоставлением консультаций по эксплуатации.

«Наша задача – поддержать тех, кто сохраняет наше будущее и дарит нам возможность жить в мире. Мы понимаем, как важна техническая поддержка для бойцов и их семей, и надеемся, что наша инициатива поможет им в повседневной жизни», – прокомментировал начинание министр цифрового развития государственного управления, инфомационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.