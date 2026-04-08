Минцифры РТ инициирует продление программы «кITык» по поддержке IT-компаний

Минцифры РТ инициирует продление республиканской программы «кITык», предоставляющей налоговые льготы IT-компаниям, до 2028 года. Об этом на заседании президиума Госсовета РТ сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Программа «кITык» является одной из основных республиканских мер поддержки для малых технологических компаний, в первую очередь – IT-компаний. Она была принята в Год цифровизации в Татарстане в 2022 году. Последний раз продление этой программы было в 2024 году как раз до 2026 года», – рассказал он.

Габдрахманов отметил, что за все время действия этой программы 769 компаний заключили соглашения.

«Только в прошлом году произошел рост на 198 компаний. Именно благодаря этому механизму проходит основной этап роста компании, в том числе до того, как они станут малыми технологическими компаниями», – подчеркнул он.

По словам замминистра, в условиях увеличения налоговой нагрузки без программы «кITык» могут сократиться инвестиции и в целом рост IT-отрасли.

«Программа формирует и новую налоговую базу, поскольку благодаря ей компании не стремятся уезжать в другие регионы», – заявил он.

В Татарстане работают 252 малые технологические компании. Их средняя выручка составляет около 250 млн рублей.

«Малые технологические компании способствуют ускорению инновационных процессов и внедрению новых технологий, а также созданию новых высококвалифицированных рабочих мест», – заключил Габдрахманов.