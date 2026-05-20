Минцифры РТ и Авито запустили проект по повышению цифровой грамотности старшего поколения

Онлайн-платформа Авито совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили социально-образовательный проект по повышению цифровой грамотности людей старшего возраста. Первый урок из цикла мероприятий прошел в Казани. Участники узнали о главных правилах безопасности при онлайн-покупках и общении в сети.

На практическом занятии эксперты платформы на реальных примерах показали, как распознавать схемы обмана, применять фактчекинг для проверки продавцов и объявлений, а также безопасно совершать сделки в интернете. Отдельное внимание уделили защите от фишинговых сайтов, правилам общения с продавцами и защите личных данных.

«Люди старшего поколения – одна из самых активных и при этом уязвимых групп пользователей интернета. Для нас важно дать им уверенные знания о том, как защитить себя и свои сбережения», – комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

«Люди золотого возраста в Татарстане активно осваивают цифровые технологии, и наша задача – обеспечить для них максимально безопасные условия в интернет-пространстве. Современные мошеннические схемы становятся все более изощренными, поэтому важно, чтобы знания о кибербезопасности были доступны каждому. Образовательные проекты подобного формата позволяют участникам не только получать актуальную информацию о рисках, но и на практике учиться защищать свои данные и совершать безопасные сделки через интернет. Это способствует формированию уверенности в использовании цифровых сервисов, укрепляет доверие к новым технологиям и помогает интегрироваться в современное общество. Мы продолжим развивать и расширять такие инициативы, чтобы люди золотого возраста могли пользоваться всеми возможностями цифрового мира безопасно и с уверенностью», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

В Авито отметили, что планируют продолжить проведение уроков как в Татарстане, так и в других регионах республики и России.