До конца года Минцифры РТ переведет все госуслуги в электронный вид

До конца 2022 года все государственные и муниципальные услуги в Татарстане будут переведены в электронный вид. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на брифинге в Казани.

«Отдельного внимания заслуживают наши государственные и муниципальные услуги, их перевод в электронный вид. В Татарстане оказывается 378 региональных и муниципальных услуг. В 2021 году мы с опережением на год выполнили поручение Президента РФ Владимира Путина по переводу массовых, социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму. Сегодня на территории республики 125 услуг можно получить в электронном виде, по ним уже подано более 10 тыс. заявлений. Наша совместная задача со всеми отраслевыми ведомствами, муниципалитетами перевести в онлайн-формат в 2022 году все оставшиеся 253 услуги», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наиболее востребованными площадками у татарстанцев являются портал госуслуг РТ, система «Народный контроль» и система опросов жителей. За 2021 год число активных пользователей портала госуслуг РТ выросло до 1,6 млн человек. Количество платежей, проведенных через портал, выросло за год на 4 млрд — до 30 млрд рублей.