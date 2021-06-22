Минцифры РТ: антипиратский закон повысит культуру потребления контента в интернете

Новый закон о борьбе с пиратством в перспективе позволит правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете. Таким образом права авторов будут лучше защищены, а пользователи начнут потреблять больше легального контента. Такое мнение озвучил замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

«Принятие данного законопроекта в первую очередь направлено на повышение культуры и сознательности интернет-потребителей в сфере пользования платным контентом. Законопроект позволит не только обеспечить надежную защиту авторских прав производителей контента, но и создаст условия для того, чтобы они могли зарабатывать на своей деятельности и создавать новый контент», — подчеркнул Яковлев.

По мнению эксперта, механизм противодействия проявлениям онлайн-пиратства в России отчасти уже налажен.

«Специалистами Роскомнадзора проводится постоянный мониторинг и ограничение доступа населения к запрещенному контенту, включающему призывы к насильственным действиям, к суициду, порнографии», — пояснил Яковлев.

Напомним, что ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, закрепляющий положения Антипиратского меморандума. Впервые такой документ был подписан 1 ноября 2018 года, после чего был создан обновляемый правообладателями реестр ссылок на пиратский контент, с которым каждые пять минут обязаны сверяться поисковики. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводится шесть часов. Впоследствии Меморандум неоднократно пролонгировали, в настоящий момент срок его действия заканчивается 1 августа 2021 года.