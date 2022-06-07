Минцифры: Россия готова к возможному отключению от точек обмена интернет-трафиком с ЕС

Минцифры РФ готово к отключению российских операторов от европейских точек обмена интернет-трафиком, но пока, за исключением нескольких инцидентов, таких проблем не наблюдается. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

«Один или два инцидента было, когда отключили российских операторов. Но в целом мы видим, что эта работа там заморожена и на европейском направлении обмен трафиком у нас есть», — сказал глава федерального ведомства, отметив, что в случае полного отключения российских операторов в Европе трафик перенаправят через Азию.

В марте «Мегафон» и «Ростелеком» отключили от точки обмена трафиком британской компании LINX. Тогда в компаниях заявили, что на работе с российскими интернет-ресурсами это отключение не скажется. К тому же оба российских оператора сами планировали отказаться от услуг LINX.

При этом официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс ранее объявил о заинтересованности американской стороны в сохранении открытости российского сегмента интернета.

«Именно поэтому мы призвали все стороны, от которых это зависит по всему миру, не вводить так называемые блокировки российского сегмента интернета, чтобы информация продолжала поступать в Россию, а интернет в России оставался свободным, открытым и совместимым», — приводил слова дипломата Telegram-канал посольства США в Москве.