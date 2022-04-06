Минцифры России запустит маркетплейс российского ПО
Министерство цифрового развития России открывает прием заявок на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале госуслуг.
«Мы сделали форму максимально простой. Обязательное условие — продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет „подтянута“ автоматически», — пояснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского ПО. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить. Портал планируется запустить уже в текущем месяце.