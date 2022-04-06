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Технологии
6 апреля 2022  13:14
Надежда Мещерякова

Минцифры России запустит маркетплейс российского ПО

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Министерство цифрового развития России открывает прием заявок на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале госуслуг. 

«Мы сделали форму максимально простой. Обязательное условие — продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет „подтянута“ автоматически», — пояснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского ПО. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить. Портал планируется запустить уже в текущем месяце.

#программное обеспечение #маркетплейс
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