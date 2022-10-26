Минцифры России возобновило аккредитацию IT-компаний

В России возобновилась аккредитация IT-компаний. Об этом Минцифры РФ сообщило в своем телеграм-канале.

«За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них восемь компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали», – говорится в сообщении.

Уточняется, что отказано было из-за того, что организация подала нулевую отчетность по зарплате и выручке за год, а также отсутствовало согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Кроме того, отказано было компаниям, где размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или стране.

В министерстве напомнили, что организациям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны для сохранения ранее полученной аккредитации.