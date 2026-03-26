Минцифры России разработало законопроект о развитии почтовой сети

Минцифры России направило в Правительство законопроект о модернизации почтовой отрасли и расширении сервисов для граждан. Документ предполагает комплексные изменения в работе «Почты России». Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Заместитель председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что «Почта России» остается стратегически важным предприятием и частью социальной инфраструктуры страны, поэтому предложенные меры должны обеспечить ее дальнейшее развитие.

Среди ключевых изменений – переход на электронные квитанции за ЖКУ. По умолчанию платежные документы будут поступать в личные кабинеты на портале «Госуслуги». При этом для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи сохранят доставку бумажных квитанций. Услуга останется бесплатной, а средства, сэкономленные на печати, направят на развитие почтовой сети.

Законопроект также предусматривает право «Почты России» продавать в отделениях безрецептурные лекарства. Правительство определит перечень препаратов, условия их продажи и требования к сотрудникам. Эта мера особенно актуальна для жителей отдаленных и труднодоступных территорий.

Кроме того, почтовый оператор получит статус уполномоченной организации с доступом к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранят управляющие компании, а жильцы смогут изменить порядок на общем собрании. Предполагается, что это поможет сократить объем нежелательной рекламы и повысить безопасность доставки корреспонденции.

Документ включает и другие нововведения. В частности, банкам запретят взимать комиссию при оплате услуг в отделениях почты. Маркетплейсы из реестра цифровых платформ обяжут открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять туда товары.

«Почта России» сможет размещать рекламу на квитанциях за ЖКУ, направляя дополнительные доходы на развитие сети. Также оператор получит право привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.