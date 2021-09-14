Минцифры России предложило ограничивать использование средств связи во время ЧП

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера начиная с 1 марта 2022 года. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«1. Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. <…> 3. Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течении шести лет», — говорится в проекте документа.

Отмечается, что помимо ограничения связи планируется установить порядок приоритетного использования средств связи.

В качестве приоритетных пользователей предлагается выделить Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Минюст, Росгвардию и координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Им будет представлено «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи» во время ЧС.

При этом решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи будет приниматься Минцифры РФ во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями «на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».