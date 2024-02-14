Минцифры России планирует упростить регистрацию биометрии

В России может быть упрощена процедура регистрации биометрии. Это не повлияет на безопасность данных, заверили в Минцифры РФ. Проект соответствующего постановления уже появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Минцифры готовит проект постановления, который позволит упростить процедуры регистрации биометрии. Людям, которые хотят получать больше услуг по биометрии, будет проще повысить ее уровень», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Упрощение коснется очного подтверждения биометрии. Если она уже внесена в приложение «Госуслуги Биометрия», то для завершения потребуется лишь сверка в банке, а не повторная сдача.

В министерстве пояснили, что упрощение процедуры позволит сэкономить время при регистрации и для тех, кто уже сдавал данные в банках до передачи в ЕБС.

«Они смогут повысить уровень биометрии в приложении „Госуслуги Биометрия“ без загранпаспорта. Упростить процедуру позволяет то, что эти люди ранее уже подтвердили личность очно», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что уровень биометрии зависит от полноты сданных данных и способа их регистрации. В свою очередь, именно от уровня зависит число сервисов и услуг, которыми может воспользоваться человек.