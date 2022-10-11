Минцифры России опровергло сообщения об утечке данных пользователей Госуслуг

Сообщения об утечке данных пользователей Госуслуг, появившиеся в интернете, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«В Сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тыс. записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг», – сказано в заявлении федерального ведомства, опубликованного в официальном телеграм-канале.

В министерстве отметили, что данная база относится к одной из внешних онлайн-систем, которая использует упрощенную идентификацию через портал и не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей.