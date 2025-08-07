news_header_top
Общество 7 августа 2025 22:11

Минцифры РФ хочет дать доступ к мобильному интернету во время ограничений для ряда услуг

Минцифры и операторы связи согласовали техническую схему доступа россиян к мобильному интернету во время ограничений. Так, граждане смогут вызвать такси, заказать доставку, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», - сообщил Шадаев.

Помимо массовых сервисов, в данный список хотят внести все, что касается сетей межмашинного взаимодействия (сокр. М2М). То есть, граждане во время введения ограничений смогут воспользоваться банкоматами, платежными терминалами.

