Минцифры РФ вынесло на обсуждение проект доктрины по борьбе с киберпреступностью

Минцифры России совместно с другими заинтересованными ведомствами подготовило проект доктрины, направленной на противодействие IT-преступлениям. Документ опубликован для общественного обсуждения, сообщили ТАСС в министерстве.

В ведомстве отметили, что доктрина должна системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, а также упорядочить взаимодействие государственных органов и организаций в этой сфере. Это позволит участникам борьбы с кибермошенничеством действовать более согласованно.

При этом документ определяет основные направления работы, но не содержит готовых механизмов их реализации. Для воплощения ряда предложений потребуется подготовить соответствующие изменения в законодательство.

В Минцифры подчеркнули, что проект находится на стадии общественного обсуждения и по его итогам может быть скорректирован.