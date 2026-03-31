Общество 31 марта 2026 22:33

Минцифры РФ: В России выделили частоты для доступа к спутниковой связи со смартфонов

Государственная комиссия по радиочастотам выделила полосы частот для развития в России систем связи в формате «смартфон – спутник». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

Речь идет о технологиях, которые позволят подключать к интернету напрямую через спутники смартфоны, планшеты и устройства интернета вещей.

«В Минцифры состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам. Одним из решений ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям "Бюро 1440" и "Спутникс", которые развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки», – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что выделенные частоты будут использоваться для создания спутникового сегмента гибридной системы связи. Она позволит обычным пользовательским устройствам напрямую подключаться к космическим аппаратам, а также обеспечит развитие инфраструктуры персональной спутниковой связи, включая оборудование для космических и наземных станций.

В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов

31 марта 2026
Песошин по поручению Минниханова вылетел в Нижнекамск

31 марта 2026
