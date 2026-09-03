Минцифры РФ оценило ущерб книжной отрасли от атак на склады в 6 млрд рублей

Ущерб книжной отрасли России от атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оценивается в 6 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, передает РИА Новости.

«Мы оцениваем потери – порядка 6 миллиардов рублей», – сказал Григорьев. По его словам, в результате атак было уничтожено около 15 млн книг.

В последние недели украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в нескольких регионах России. В результате атак погибли несколько человек, десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах.

С 22 августа атакам подверглись также несколько логистических объектов Ozon.