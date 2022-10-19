news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
19 октября 2022  16:18

Минцифры РФ объявило о запуске маркетплейса отечественного ПО «Russoft.ru»

news_top_970_100

В России запустили онлайн-магазин отечественного программного обеспечения Russoft.ru. Для размещения на этой платформе правообладатели высокотехнологичных решений должны подать заявки на Госуслугах. Об этом сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

«На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО», – уточнили в ведомстве.

Новая онлайн-площадка очень удобна для взаимодействия разработчиков и заказчиков. Сейчас там уже представлено более тысячи современных решений с описанием их основных характеристик и удобной навигацией по различным категориям. В ближайшее время планируется добавить отзывы о представленных продуктах и рейтинг.

#программное обеспечение #Россия #современные технологии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100