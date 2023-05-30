Минцифры РФ: «Непростая ситуация в стране повышает уровень доверия к печатным СМИ»

Светлана Дзюбинская

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Аудитория печатных СМИ в России выросла, несмотря на все заявления, что печатные СМИ не интересны и все медиапотребители ушли в интернет. Также в стране увеличилось среднесуточное время чтения газет и журналов. Об этом на семинаре в АО «Татмедиа» сообщила заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Дзюбинская.

«В связи с непростой ситуацией в стране (имеется в виду специальная военная операция и ее последствия — прим. Т-и), как и в период ковида, интерес к новостной тематике возрастает. На фоне интереса к новостям повышается уровень доверия к официальным источникам и особенно к печатной периодике», — заявила Дзюбинская.

Представитель Минцифры сказала также, что в печатных изданиях читателя привлекает тщательно выверенная информация, там практически отсутствуют фейки.

«Если мы приедем в какие-то маленькие города и села, то увидим, что население черпает информацию из центрального телевидения и своих местных печатных изданий. Доверие в первую очередь выросло к печатным СМИ — как федеральным, так и региональным. Точно также увеличился уровень доверия к официальным сайтам этих изданий», — отметила докладчик.

По словам Дзюбинской, значительно снизился уровень доверия читателей к социальным сетям и мессенджерам.

«Наступив два-три раза на одни и те же грабли, люди уже понимают, что не всему стоит верить. Хотя есть и такая часть аудитории, которая после прочтения „горячей“ новости сразу хочет ее перепостить во все 250 каналов, знакомым, друзьям. Так и расходятся наши фейки», — поделилась спикер своим пониманием ситуации.

Анализ аудиторных показателей проводился только на примере федеральных СМИ. «Аудиторная кривая построена на анализе федеральных СМИ, потому что промониторить всю нашу региональную прессу практически не представляется возможным. Поэтому диаграмма представлена федеральными издательскими домами. Тем не менее если выстроить такую же кривую по региональным СМИ с учетом плюс-минус каких-то показателей, то сказать, что было резкое снижение у муниципальной прессы, мы не можем», — уточнила Дзюбинская.

Специалисты проанализировали журналы и газеты масс-маркет издательских домов: ИМ «Медиа», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Шкулев медиа» («Антенна»), «Толока», «Известия», «Российская газета», «Московский комсомолец», ИД «Метро», «Советский спорт».

Светлана Дзюбинская также добавила, что среднесуточное время чтения газет и журналов в России выросло. Если в первом полугодии 2021 года газеты в среднем читали 14,4 минуты, то за аналогичный период 2022 года время чтения газет выросло до 21,79 минуты. На чтение журналов в первом полугодии 2021-го читатели отводили 13,6 минуты, а в первом полугодии 2022-го — 22,36 минуты.

Сегодня в рамках программы торжественной церемонии награждения победителей XXVI Республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» в АО «Татмедиа» состоялся практикоориентированный семинар для представителей СМИ на тему «Состояние и проблемы отрасли печатных СМИ в новых условиях, меры государственной поддержки».