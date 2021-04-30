Минцифры РФ и Таттелеком подписали допсоглашение на подключение к Сети 1545 соцобъектов

Число социальных учреждений в Татарстане, обеспечиваемых доступом в интернет по оптике в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», увеличено с 2033 до 3578. Соответствующее допсоглашение к госконтракту между ПАО «Таттелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о подключении дополнительно 1545 объектов подписано в Москве. Общая стоимость госконтракта составит 1,95 млрд рублей.

Напомним, право заключения в августе 2019 года госконтракта на подключение в 2019-2021 годах в Татарстане социально значимых объектов по волоконно-оптическим линиям связи по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» было разыграно в ходе электронного аукциона Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В результате конкурентной борьбы нескольких участников, в том числе федеральных, начальная цена была снижена более чем на 40 % — до 1,1 млрд рублей, а победу одержало ПАО «Таттелеком».

Изначально в рамках госконтракта предполагалось подключение в Республике Татарстан 1 913 социально значимых объектов (в 2019-м — 498, в 2020-м — 613, в 2021-м — 802 объекта). В 2020 году, после того как ПАО «Таттелеком» одним из первых в России завершило и сдало работы по запланированным 613 объектам, Минцифры России увеличило число подключаемых в 2020 году объектов на 120 (с пропорциональным повышением стоимости госконтракта) — до 733, а в целом по госконтракту — до 2 033. Все 120 дополнительных объектов были обеспечены оптикой уже в четвертом квартале 2020 года. Таким образом всего в Республике Татарстан в 2019-2020 годах в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и госконтракта был подключен 1231 социально значимый объект.

В связи с подписанием допсоглашения теперь в планах на 2021 год подключение не 802 объекта, как предполагалось изначально, а 2 347 СЗО. Среди них фельдшерско-акушерские пункты (1 241), исполнительные комитеты сельских поселений (470), библиотеки, музеи и другие учреждения культуры (всего 466), объекты МЧС (107) и другие.

Необходимо отметить, что список объектов, подключаемых по оптике в рамках госконтракта, при необходимости корректируется. Так, если учреждение уже имеет доступ в интернет с заданными параметрами, объект подлежит замене. К примеру, в 2021 году в Татарстане планировалось подключение по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ», в частности, 158 школ. Однако все они были обеспечены оптикой до 1 сентября 2020 года в рамках региональной программы, финансирование которой было обеспечено крупнейшим акционером ПАО «Таттелеком» — АО «Связьинвестнефтехим». В связи с этим указанные школы были заменены на другие объекты, где такое подключение отсутствует.