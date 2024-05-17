Минцифры РФ: Цифровые технологии праймериз «Единой России» проверены и готовы к процедуре

Готовность цифровых систем «Единой России» к процедуре электронного предварительного голосования (ЭПГ), их безопасность и удобство для пользователей оценили эксперты IT-сферы, представители Минцифры, Фонда информационной демократии и Общественной палаты РФ на круглом столе в партии.

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, подводя итоги заявочной кампании на участие в процедуре, в этом году на всех уровнях выборов от кандидатов подано более 22 тысяч заявлений. Средний конкурс – выше пяти человек на место.

Как рассказала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина, в республике в электронном предварительном голосовании примут участие 312 кандидатов. Из них 132 человека – по одномандатным избирательным округам и 180 по единому избирательному округу, в том числе 9 участников СВО, напоминает пресс-служба регионального отделения партии. Четверть всех заявлений принято от женщин.

Треть (32% или 109 человек) участников в возрасте от 31 года до 40 лет. В числе кандидатов представители сферы промышленности, нефтехимии, энергетики (12,5%), образования и науки (11,5%), малого и среднего бизнеса (10%), а также государственные и муниципальные служащие, работники сферы культуры, искусства, спорта и молодежной политики, здравоохранения и студенты. «Получается, что в список кандидатов вошли представители практически всех сфер нашей жизни, – отметила Маврина. – Среди кандидатов предварительного голосования 66 депутатов действующего созыва Государственного совета, 55 человек – депутаты ОМСУ».

Напомним, неделя голосования пройдет с 20 по 26 мая. 19 мая состоится разделение ключей шифрования блокчейна ЭПГ, а 26 мая их соединят и начнется подсчет голосов.

Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев подчеркнул, что мультичейн электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет соблюдать все принципы голосования.

«В первую очередь он обеспечивает неизменность данных в бюллетене. Второй принцип – соблюдение тайны голосования. Бюллетень подписывается тайным ключом, который сохраняется только на устройстве у гражданина. Третий принцип – открытость наблюдения. После голосования мы публикуем блокчейн на сайте PG.ER.RU и каждый может провести свой собственный пересчет голосов и анализ данных, которые опубликованы на сайте. У граждан, которые не являются техническими специалистами, есть возможность проверки корректности волеизъявления с помощью ключа, который можно сохранить после голосования», – рассказал Сатеев.

По его словам, количество атак на цифровые сервисы партии растет, они становятся более интеллектуальными. Но специалисты успешно отражают их.

«В этом году самые крупные атаки были во время выборов Президента и “Диктанта Победы”. Все атаки, все попытки нас дестабилизировать – делают нас только сильнее, позволяют усовершенствовать нашу инфраструктуру», – подчеркнул специалист.

В Татарстане для волеизъявления на предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались более 138 тысяч избирателей. Регистрация продолжается до 24 мая на сайте PG.ER.RU с верификацией через «Госуслуги».

Замдиректора Департамента развития инфраструктуры электронного Правительства Министерства цифрового развития Галина Сташевская отметила, что активное применение «Единой Россией» цифровых технологий и портала «Госуслуг» делает партию и ее кандидатов более узнаваемыми для широкого круга избирателей.

«”Единая Россия” находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса», – сказала она.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух подчеркнул, что «Единая Россия» мотивирует другие партии использовать предварительное голосование.

«Электронный формат предварительного голосования «Единой России» – максимально открытая, прозрачная процедура, очень удобная для избирателей», – отметила Лилия Маврина. – «Система прошла тестирование на безопасность, Татарстанское региональное отделение принимало участие в федеральной тренировке ПГ. К голосованию мы готовы, рассчитываем, что процедура пройдет безопасно и открыто».

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 42 регионах состоятся 70 избирательных кампаний. Это в том числе довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 23 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 2 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Татарстанцам 8 сентября предстоит избрать новый состав парламента.