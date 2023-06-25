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Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам СМИ, IT- и телеком-компаний
Минцифры России порекомендовало дать выходной сотрудникам СМИ, IT- и телеком-компаний из регионов, в которых 24 июня происходили события, связанные с частной военной компанией «Вагнер». Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
В министерстве предложили не вызывать на работу тех из работников, кто не задействован в выполнении критически важных функций.
«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — подчеркивается в сообщении.
Пример подает и само министерство, которое отпустило на выходной сотрудников, работавших в выходные.
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