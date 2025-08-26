Минцифры разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры России разработало второй пакет инициатив, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Новые предложения призваны усилить защиту россиян от аферистов в цифровом пространстве.

Планируется законодательно закрепить несколько способов восстановления доступа к учетной записи на портале Госуслуг в случае ее блокировки мошенниками. Для этого можно будет использовать биометрическую идентификацию, приложение или сайт банка, национальный мессенджер, а также обратиться в МФЦ. Кроме того, на портале появится единая платформа, где можно будет отслеживать все ранее данные согласия на обработку персональных данных.

Также предлагается наладить автоматизированный обмен информацией между банками и операторами связи через госсистему «Антифрод». Отдельно разрабатывается механизм компенсации ущерба: если с мобильного счета абонента были похищены деньги из-за бездействия оператора связи, то именно оператор будет обязан возместить потери. Если же банк, получив предупреждение о подозрительных операциях, не предотвратит хищение, то компенсировать ущерб должна будет кредитная организация.

Появится возможность полностью запретить входящие вызовы с иностранных номеров. Все международные звонки, которые не попадут под блокировку, будут помечаться специальным предупреждающим индикатором. Это поможет оградить пользователей от звонков аферистов из-за границы.

Для фишинговых сайтов, которые распространяют вредоносное программное обеспечение или предлагающих несертифицированные средства связи, будет введен внесудебный порядок блокировки.