Минцифры: Проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки внесен в кабмин

В Минцифры России согласовали проект постановления об увеличении общего лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей. Документ уже внесли в правительство РФ, сообщает пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, до банков доведут дополнительные средства по данному виду кредитования в ближайшее время. Также ожидается, что его скоро и подпишут.

Напомним, согласно условиям программы, максимальная ставка по кредиту составляет 5%. Получить ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Причем сотрудникам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно. Для остальных «айтишников» минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона.