Минцифры РФ предложило тиражировать IT-решения Татарстана в регионах России

«Важно, чтобы решения, которые хорошо показали себя в Татарстане, становились доступными для других регионов», – сказал Цветков.

Он отметил, что республика много лет остается в числе технологических лидеров страны. По словам замминистра, этому способствуют развитие IT-парков, работа Университета Иннополис и российских IT-компаний в республике, внедрение технологий на предприятиях и цифровых сервисов для жителей.

Цветков отметил, что Kazan Digital Week развивается с каждым годом.

«Каждый год мы приезжаем в Татарстан большой командой, видим, как растет форум: появляются новые участники, новые разработки, новые темы для обсуждения», – сказал замминистра.