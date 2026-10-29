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Экономика 29 октября 2026 15:34

Минцифры РФ предложило тиражировать IT-решения Татарстана в регионах России

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Минцифры России предложило распространять успешные IT-решения, разработанные и внедренные в Татарстане, на другие регионы страны. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков на открытии международного форума Kazan Digital Week.

«Важно, чтобы решения, которые хорошо показали себя в Татарстане, становились доступными для других регионов», – сказал Цветков.

Он отметил, что республика много лет остается в числе технологических лидеров страны. По словам замминистра, этому способствуют развитие IT-парков, работа Университета Иннополис и российских IT-компаний в республике, внедрение технологий на предприятиях и цифровых сервисов для жителей.

Цветков отметил, что Kazan Digital Week развивается с каждым годом.

«Каждый год мы приезжаем в Татарстан большой командой, видим, как растет форум: появляются новые участники, новые разработки, новые темы для обсуждения», – сказал замминистра.

Важная часть форума – выставка, которая в этом году занимает три павильона общей площадью 20 тыс. кв. метров, на ней представлены более 250 компаний. По словам замминистра, площадка позволяет разработчикам представить продукты потенциальным заказчикам, обсудить пилотные проекты и найти решения для конкретных задач предприятий и регионов.
#Kazan Digital Week #Минцифры РФ
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