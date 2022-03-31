news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
31 марта 2022  13:28

Минцифры предложило регионам ввести налоговые льготы для IT-компаний

news_top_970_100

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило новый пакет налоговых льгот для IT-компаний. На этот раз послабления должны вводить регионы, пишут «Ведомости».

Изменения коснутся упрощенного налогообложения для малого бизнеса. Предлагается снизить налог «на доходы» до 1%, а налог «на доходы минус расходы» до 5%.

Также предлагается минимум в два раза снизить налог на имущество и земельный налог для объектов связи и центров обработки данных. Для них же Минцифры хочет в два раза снизить плату, по аренде государственного и муниципального имущества.

Чтобы получить эти льготы компания должна иметь статус отечественной аккредитованной IT-компании или иметь программы, зарегистрированные в реестре отечественного ПО.

В начале марта Президент РФ Владимир Путин подписал указ, освобождающий IT-компании от налога на прибыль. Документ также позволил бизнесу получать гранты и льготные кредиты.

Сотрудников технологических компаний освободили от воинской службы, а бизнесу дали возможность нанимать иностранцев по упрощенной схеме.

#it-индустрия #налоговые льготы #регионы РФ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное