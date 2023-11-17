Минцифры предложило размещать данные о sim-картах на портале госуслуг

Минцифры РФ хочет для борьбы с телефонным мошенничеством (фродом) создать на федеральном портале госуслуг раздел о том, какие sim-карты зарегистрированы на каждого гражданина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По словам одного из собеседников издания, предполагается, что соответствующая информация будет доступна только в личных кабинетах. «Увидев <…> номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пояснил другой источник.

Согласно действующему на данный момент законодательству абонент может заблокировать sim-карту в личном кабинете оператора, через звонок ему или визит в салон связи.

Сотовые операторы отнеслись к идее по-разному, но одинаково сдержанно. В частности, в МТС заметили, что сбор сведений на «Госуслугах» окажется избыточен и «может дать злоумышленникам дополнительный инструмент».

По мнению СЕО компании Ingry.Tech Георгия Банчикова, инициатива Минцифры поможет сократить общее количество мошенничеств, но не решить проблему. При этом потребуется полноценная интеграция сайта госуслуг с данными всех мобильных операторов, пояснил он.

В свою очередь анонимный представитель рынка кибербезопасности предположил, что реализация новой идеи способна привести к «перекладыванию ответственности» за нелегальное использование sim-карт на граждан.