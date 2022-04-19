Минцифры предложило распространить инвестиционный вычет на операторов связи

Минцифры предложило новые меры поддержки для операторов связи. Так, на них могут распространить инвестиционный налоговый вычет, сообщает пресс-служба министерства.

Такая мера позволит снизить величину налога на прибыль, а также сохранить качество связи без дополнительного финансирования.

«Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением, модернизацией основных средств с 1 января 2018 года», — отмечается в сообщении ведомства в Telegram.