Минцифры предложило отменить штраф за продажу гаджетов без российского ПО

В России могут ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров без предустановленного отечественного программного обеспечения. С соответствующим предложением выступило Минцифры РФ.

В ведомстве обратили внимание на то, что после разрешения Правительством страны параллельного импорта товаров возникла правовая коллизия. Российское законодательство требует установки на гаджеты отечественного ПО, а параллельный импорт представляет собой поставку товаров не напрямую от производителя и без согласия правообладателя.

«Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники — за ними сохранится обязательство по предустановке ПО», — пояснили в пресс-службе Минцифры.

Отечественное программное обеспечение предустанавливается на продаваемые в России устройства начиная с 1 апреля 2021 года.