Минцифры предложило дать льготную ипотеку и отсрочку от уплаты НДФЛ сотрудникам IT-сферы

Минцифры России разработало пакет мер для стабилизации и развития IT-отрасли в период санкций. Об этом со ссылкой на пресс-служба ведомства сообщает РИА Новости.

Ранее список с данными мерами появился в Telegram-каналах. «Минцифры подтверждает, что данные тезисы соответствуют нашим предложениям и были разработаны с учетом мнения IT-отрасли. После одобрения Правительством предложения будут реализованы в кратчайшие сроки», — приводят сообщение пресс-службы в издании.

Так, планируется предоставить налоговые льготы компаниям, которые получают доходы от размещения рекламы или предоставления дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов. Так, министерство предложило освободить от НДФЛ сотрудников всех компаний IT-сферы, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и прохождения проверок.

Помимо этого, их работники смогут получить льготную ипотеку со ставкой 5%, которая будет предоставляться на время их работы в отрасли. Также им будут предоставляться отсрочка от призыва на военную службу, упрощенное получение разрешения на работу и вида на жительство — для иностранных сотрудников. Также компании смогут получить гранты на создание и развитие продуктов, ускорение импортозамещения ПО на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.