Минцифры планирует отменить роуминг между Россией и Белоруссией, однако пока этот вопрос еще находится на обсуждении. Об этом кандидат на должность главы Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал на пленарном заседании Государственной Думы.

Он напомнил, что стоимость звонков между двумя странами уже снижена в несколько десятков раз. Полная же отмена роуминга принесет «достаточно большие потери для белорусских операторов».

«Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его [вопрос отмены роуминга] „дожмем“», — заявил министр, комментируя предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова.