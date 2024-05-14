Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минцифры планирует отменить роуминг между Россией и Белоруссией
Минцифры планирует отменить роуминг между Россией и Белоруссией, однако пока этот вопрос еще находится на обсуждении. Об этом кандидат на должность главы Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал на пленарном заседании Государственной Думы.
Он напомнил, что стоимость звонков между двумя странами уже снижена в несколько десятков раз. Полная же отмена роуминга принесет «достаточно большие потери для белорусских операторов».
«Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его [вопрос отмены роуминга] „дожмем“», — заявил министр, комментируя предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»