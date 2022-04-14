Минцифры отменило плату за использование Единой биометрической системы до конца года

Компании, подключенные к Единой биометрической системе, смогут пользоваться ей бесплатно до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Как сообщили в ведомстве, до 31 декабря прошлого года ЕБС не была государственной и полностью принадлежала оператору.

«Компании, подключенные к системе, оплачивали транзакции (сверку биометрических данных гражданина с данными, хранящимися в ЕБС). Поскольку сейчас ЕБС является государственной информационной системой, оплату за использование производить не требуется до конца 2022 года», – рассказали в Минцифры.

ЕБС была запущена в 2018 году и стала частью национального проекта «Цифровая экономика России».

Нацпроекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».