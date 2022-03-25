Минцифры отберет образовательные учреждения для обучения цифровым профессиям

Министерство цифрового развития России приступило к отбору образовательных учреждений для проекта «Цифровые профессии», сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РТ.

Получить дополнительное образование в IT-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» смогут граждане трудоспособного возраста, ранее уже получившие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. Обучение будет доступно для жителей всех регионов России.

Подать заявку на участие в проекте могут зарегистрированные пользователи Госуслуг. Государство компенсирует от половины до полной стоимости курсов. Старт обучения запланирован на апрель.

В прошлом году на курсы дополнительного IТ-образования поступили более 25 тыс. человек.

Отбор образовательных учреждений будет проводить Университет-2035. Для участия в программе образовательные организации должны подать заявку на сайте. Чтобы пройти отбор, организация должна соответствовать ряду критериев, к примеру, быть в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России или в рейтинге Высшей школы экономики по подготовке IT-специалистов.