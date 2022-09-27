Минцифры опубликовало список IT-специальностей для получения «брони»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список специальностей в сфере IT и связи, которые дает право на отсрочку в рамках мобилизации. Документ размещен в Telegram-канале ведомства.

В перечень включены 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования. Среди них представлены математика, физика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

Помимо этого, в списке присутствуют информационная и компьютерная безопасность, обеспечение законности и правопорядка, самолето- и вертолетостроение, радиотехника, реклама и связи с общественностью, машиностроение, финансы и кредит, а также другие специальности.

В Минцифры пояснили, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. «<…> наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции», — напомнили при этом в ведомстве.

Помимо этого, министерство опубликовало форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. Заявление будет формироваться сам сотрудник, но к нему потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора организации.

С 24 февраля текущего года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее начал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.