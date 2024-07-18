Мошенники не смогут провести фейковую сделку по покупке или продаже квартиры через «Госуслуги». На портале нет необходимого функционала, рассказали в пресс-службе Минцифры России.

«Новоcть о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на „Гоcуслугах“ — фейк. На портале нет функционала, позволяющегo купить или продать недвижимость», — подчеркнуто в телеграм-канале ведомства.

Воспользовавшись порталом, россияне могут подать заявку в Росреестр на регистрацию права собственности. А будет оно принято или нет, в ведомстве решат после проведения тщательной проверки.

Кроме того, мошенники не смогут подделать электронную подпись в приложении «Госключ» или использовать для этого чужую подпись. Чтобы получить сертификат, на каждом новом устройстве необходимо зарегистрироваться, подтвердить вход, номер телефона, сгенерировать восьмизначный пароль и, самое главное, подтвердить свою личность с помощью документов онлайн или очно.

«При каждом запуске приложения нужно вводить вoсьмизначный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления cертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электрoнной подписи и подтвердить личность», — добавили в Минцифры России.

Кроме того, пользователи «Госуслуг» могут обратиться в Росреестр с заявлением о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости, если собственник не присутствует при сделке лично. Это позволит дополнительно обезопасить свое имущество.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что злоумышленники якобы могут завладеть чужими квартирами через портал «Госуслуги», если у них есть электронная подпись владельца недвижимости.