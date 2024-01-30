news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 30 января 2024 22:26

Минцифры объявило об устранении проблемы с доступом к сайтам Рунета

Скопировать ссылку

Доступ к сайтам в зоне .RU восстановлен. Техническая проблема, возникшая в глобальной инфраструктуре DNSSEC*, была устранена, заявили в телеграм-канале Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что некоторое время у пользователей могут возникать проблемы в работе с такими сайтами. «Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вечером в работе Рунета произошел масштабный сбой, продлившийся около двух часов. Из-за этого пользователям перестали быть доступны сервисы «Яндекса», маркетплейсы, приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома.

*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных

#рунет #сбои в работе #Минцифры РФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2