Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минцифры объявило об устранении проблемы с доступом к сайтам Рунета
Доступ к сайтам в зоне .RU восстановлен. Техническая проблема, возникшая в глобальной инфраструктуре DNSSEC*, была устранена, заявили в телеграм-канале Минцифры России.
В ведомстве уточнили, что некоторое время у пользователей могут возникать проблемы в работе с такими сайтами. «Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня вечером в работе Рунета произошел масштабный сбой, продлившийся около двух часов. Из-за этого пользователям перестали быть доступны сервисы «Яндекса», маркетплейсы, приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома.
*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»