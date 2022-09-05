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Технологии
5 сентября 2022  16:56

Минцифры объявило о запуске магазина российского ПО

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В России начинается тестирование маркетплейса отечественного программного обеспечения. IT-ассоциации уже приступили к его оцениванию, а теперь к ним могут присоединиться и обычные пользователи. Об этом со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина сообщает пресс-служба ведомства.

Паршин рассказал, что магазин ПО будет развиваться с учетом оценок и отзывов пользователей. «Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе», — заметил он.

Первыми работу с маркетплейсом начали представители профильных ассоциаций, компаний — разработчиков и заказчиков IT-решений. Сейчас также ведется голосование за выбор названия для магазина ПО.

#отечественное по
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