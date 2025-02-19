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Общество 19 февраля 2025 11:28

Минцифры объявило о приеме заявок на субсидии редакциям печатных СМИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о начале приема заявок на предоставление субсидий организациям, занимающимся выпуском, распространением и тиражированием социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации в 2025 году.

Принимают заявки в электронном виде через Единую площадку предоставления мер финансовой государственной поддержки с 5 февраля по 5 марта.

В ведомстве обратили внимание на то, что перечень необходимых документов и их формы в 2025 году были изменены. Для подачи заявки необходимо использовать новые формы, которые размещены в разделе «Материалы» на официальном сайте министерства.

Более подробная информация о конкурсе, условиях участия и требованиях к документам доступна на сайте Минцифры.

#Минцифры РФ #печатные издания
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