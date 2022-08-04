Минцифры не планирует ужесточать условия для включения в реестр российского ПО

Минцифры не намерено ужесточать условия для IT-разработчиков, которые претендуют на включение софта в реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что минимальная доля российских акционеров в компаниях, претендующих на включение в перечень государственного ПО, должна составлять до 90%.

«Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается», — заявили в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что ранее было озвучено предложение снизить процент участия российских акционеров в разработках ПО до 50%. «Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже. При условии, что ни у одного из иностранных держателей в одних руках доля не будет больше, чем у российских», — уточняется в сообщении.

Отмечается, включение в реестр российского софта дает доступ к определенным льготам, и поэтому недобросовестные компании могут пытаться искусственно ограничить конкуренцию. В ведомстве подчеркнули, что находятся в постоянном диалоге с отраслевыми ассоциациями и обдумывают, как реализовать эти предложения.